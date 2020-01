Bývalý slávny futbalista škótskeho Celticu Glasgow, Slovák Ľubomír Moravčík, by svojmu niekdajšiemu klubu odporúčal získať do svojich služieb Slovinca Andraža Šporara. Vraj je ešte kvalitnejším útočníkom ako jeho predchodca z Fortuna ligy Vakoun Bayo, no do Glasgowa by nešiel len tak.

