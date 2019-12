Ak by sa informácie potvrdili, Ancelotti by sa vrátil do Anglicka potom, ako v rokoch 2009 až 2011 viedol Chelsea Londýn a vyhral s “The Blues” double v lige aj FA Cupe.

Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/brief-futbal-ancelotti-mieri-na-lavic/436240-clanok.html