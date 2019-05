Zákaz vjazdu spaľovacích motorov do mesta ohlásila ďalšia európska metropola. Konkrétne ide o holandské hlavné mesto. Amsterdam zakáže autá do roku 2030, keď zavedú absolútny zákaz vjazdu spaľovacím motorom do mesta. Jazdiť budú môcť len elektromobily a autá poháňané vodíkom. Cieľom tohto opatrenia má byť, ako inak, čistejšie ovzdušie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/amsterdam-zakaze-auta-so-spalovacim-motorom-do-r2030/16049