Stelvio je prvé SUV talianskej značky. Je to poriadny reprezentant svojho druhu, napriek tomu, že stojí na báze športového sedanu Giulia so zadným pohonom, Stelvio je v ponuke so 4×4. Preto sme urobili Stelvio 4×4 test. Nie je to totiž len auto módnej vlny so zvýšenou svetlou výškou a pohonom jednej nápravy. Nie je to len bojovník s obrubníkmi a jamami. V tomto prípade mimoriadne záležalo na športovosti, preto sa jedná o pohon oboch náprav s preferenciou zadnej nápravy. Takých pohonov dnes v ponuke veľa niet. Tento patrí medzi výnimočné…

Zdroj: https://www.topspeed.sk/alfa-romeo-stelvio-4×4-test/15850