Alfa Romeo GTV ani 8C nebudú… Znie najnovšie stanovisko firmy.

To, čo predvádza Alfa Romeo posledných pár rokov, to je skutočne neuveriteľné. Najprv umierajúca značka prežívajúca len na pár modeloch, ktorá zrazu priniesla na trh koncepciu, ktorá sa už dnes nenosí (zadný pohon), prišla s moderným SUV, jednoducho zrazu všetko zlé otočila na to dobré. A teraz zas informácia o obmedzení vývoja a prehodnotení nových modelov. Alfa Romeo GTV a 8C tak pravdepodobne nevzniknú.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/alfa-romeo-gtv-ani-8c-nebudu-znie-najnovsie-stanovisko-firmy/16765