To, o čom sa dlhodobo šepkalo, je tu. Alfa Romeo Giulietta tento rok definitívne končí. Po modeli Mito je to ďalšia malá Alfa Romeo, ktorá bola jednoducho už príliš stará a tak na trhu končí. Avšak Alfa nemá pre Giuliettu nástupcu z toho istého segmentu. Tým má byť totiž malý mestský crossover Tonale. Je to správne rozhodnutie?



