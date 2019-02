Už v základe je Alfa Romeo 4C zábavné auto, ale v Pogea Racing si povedali, že im to nestačí. Malej mrche trochu podkúrili a výsledok nazvali 4C Zeus. Chvalabohu to v tomto prípade nie je len o spojleroch a belasom laku „Kenny Blue“, Alfu vzali do parády kompletne, bez dotyku nezostal motor, podvozok a ani hmotnosť.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/alfa-romeo-4c-zeus-od-pogea-je-lahsia-silnejsia-a-rychlejsia/15754