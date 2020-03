Tohtoročné predsezónne testy Formuly 1 boli do istej miery nezvyčajné. V predchádzajúcich rokoch dávali fanúšikom často nádej na zmenu a vyzeralo to tak, že nadvláda Mercedesu sa môže konečne skončiť, avšak teraz to tak rozhodne nevyzerá. Nič tomu nenasvedčuje. „Strieborní” boli počas prípravných jázd jasne najlepší a ich auto pôsobilo doslova dokonalo.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/437936/aktualny-pomer-sil-v-f1-straca-ferrari-viac-ako-pol-sekundy