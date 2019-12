ŠK Slovan Bratislava uzavrel vo štvrtok večer tohtoročné účinkovanie slovenských futbalových klubov v pohárovej Európe. Poďme si to teda zrekapitulovať. „Belasí” sa síce dostali do skupinovej fázy Európskej ligy, no Ružomberok ukončil svoju púť už po 1. predkole a Dunajská Streda spoločne s Trnavou sa porúčali ihneď po 2. predkole.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426008/ako-vyzera-nas-narodny-koeficient-po-europskej-jeseni-zaznamenali-sme-mierne-zlepsenie