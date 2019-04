Ako skomplikujú dopravu v Bratislave MS v hokeji?

Presne o mesiac začínajú na Slovensku MS 2019 v hokeji. Jedno je isté. Domáci, ale aj navštevníci oboch miest to budú mať s autami, či už s parkovaním, alebo jazdením, viac ako ťažké. V Bratislave chystajú totiž ďalšie rozsiahle obmedzenia, ktoré nepriaznivo ovplyvnia už aj tak dosť komplikovanú každodennú situáciu na cestách v hlavnom meste. Vodičom radíme pohľadať si alternatívne trasy vopred, poprípade sa obrniť trpezlivosťou. Ja viem, píše sa to ľahko, no týka sa to aj nás a čo s tým už narobíme?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ako-skomplikuju-dopravu-v-bratislave-ms-v-hokeji/15952