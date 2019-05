Aké rany dostáva Koenigsegg Regera, aby boli majitelia spokojní?

Nepochybne ste videli stovky obrázkov a desiatky videí zdokumentovaného tvrdého testovania veľkosériovo vyrábaných áut. Nehovorím len o bariérových testoch a testoch bezpečnosti, ale hlavne o “týraní áut” pre overenie ich pevnosti, odolnosti a trvácnosti. Je zrejmé, že je to pre dobro veci. No ako je to s malosériovými, či ručne robenými ultra drahými autami ako Koenigsegg Regera? Nemyslite si, že sa s nimi počas vývoja zachádza v rukavičkách.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ake-rany-dostava-koenigsegg-regera-aby-boli-majitelia-spokojni/16090