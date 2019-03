Slovan Bratislava pripustil návrat do extraligy. Hoci prioritou bratislavského klubu ostáva zotrvanie v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), výkonný viceprezident a člen predstavenstva klubu Juraj Široký ml. otvorene priznal, že ak by príchod nového investora padol, pre Slovan by bol najreálnejšou alternatívou návrat do najvyššej slovenskej súťaže.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/386622/ak-nie-khl-tak-budem-osobne-presadzovat-aby-hral-slovan-extraligu-tvrdi-juraj-siroky-ml/