Ak bude Hyundai i20 N vyzerať takto, bude hitom ako i30 N

To, že menší brat i30 N, Hyundai i20 N, príde, je takmer isté. Kórejská automobilka oslavuje so svojim N-kom obrovský úspech, tak prečo na tom nestavať? Aj keď si Civic Type R v podstate natrie N-ko na chlieb, dovolím si tvrdiť, že práve kórejský hothatch sa teší väčšej popularite. Písmeno N už nie je žiadnou neznámou a ľudia si ho žiadajú. Po i30 N prišiel elegantný i30 Fastback N, neskôr Tucson N line, i10 N line a teraz netrpezlivo čakáme na i20 N. To, ako bude reálne vyzerať, ešte nevieme, no magazín motor1.com prišiel so zaujímavým renderom.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/ak-bude-hyundai-i20-n-vyzerat-takto-bude-hitom-ako-i30-n-/17017