Aj na Slovensku je ďaleko najpredávanejši hothatch Hyundai N

Špecifický subsegment praktických športových áut je známy ako hothatche. Existujú v troch kategóriách, no najznámejší sú práve zástupcovia segmentu C, kedysi známeho ako nižšia stredná trieda. Každej značke, ktorá sa rozhodne ostrý hatchback vyrábať ide v prvom rade o imidž. Tieto autá nepredávajú stovky tisíc, majú zásadne iný účel. Budovať značke reputáciu a vytvárať či lákať fanúšikov. Pojem najpredávanejši hothatch je preto veľká vec. Už rok to zaznieva z každej strany, no je to tak. Hyundai N ako nováčik v brandži rovno láme rekordy. A naozaj oprávnene!



