19 áut, na ktoré sa môžeme tešiť v roku 2019

Rok 2018 je už preč, teraz nás čaká nový a verím, že lepší 2019. Tu máme prichádzajúcich 19 áut a už len čo sa týka hypercarov sa máme na čo tešiť. Mohli by sme sa napríklad dočkať rozuzlenia, ktorý z tých dvoch najviac očakávaných bude lepší, rýchlejší, exkluzívnejší. Bude to Mercedes AMG One alebo Aston Martin Valkyrie? Ďalej tu máme špecialitky od Italdesignu a Zagata, alebo novú generáciu Porsche 911 alebo Toyota Supra. Ale poďme pekne po poriadku, podľa abecedy.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/19-aut-na-ktore-sa-mozeme-tesit-v-roku-2019/15511