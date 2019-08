Po predchádzajúcej dekáde, kde sme sa dostali od hrozného obdobia druhej svetovej vojny k zlepšeniu automobilového priemyslu v Európe a vývoja značky Opel sa postupne dostaneme do 7mej dekády v živote značky. 120 rokov Opel sa tak presunie do obdobia rokov od 1959 do 1969, kde budeme svedkami ešte väčšieho rozkvetu značky a nových typov áut, ktoré sme doteraz u Opel-u nezažili.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/120-rokov-opel-7-dekada/16237